شعبة الدواجن: توقعات بعودة الأسعار لمستوياتها بعد هبوط ملحوظ قبل العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

توقع عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، ارتفاع أسعار الدواجن تدريجيا بعد عيد الأضحى لتعود إلى مستوياتها الطبيعية بين 24 و25 جنيها للكيلو الواحد في المزرعة، وذلك بعد انخفاضها الملحوظ مع دخول العيد وإقبال المواطنين على شراء اللحوم الحمراء.

وأرجع عبد العزيز السيد توقعاته بزيادة أسعار الدواجن إلى عودة نشاط حركة البيع والشراء بالأسواق بعد موسم العيد.

وقال السيد، لمصراوي، إن أسعار الدواجن انخفضت بشكل كبير قبل عيد الأضحي لتترواح بين 18 و20 جنيها للكيلو الواحد بالمزرعة، لتباع بالأسواق بسعر يتراوح بين 22 و23 جنيها.

وسجل سعر كيلو الدواجن، اليوم الخميس، 20 جنيها بالمزرعة، ليباع بنحو 24 جنيها بالأسواق، بحسب ما ذكره السيد لمصراوي.

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وأضاف السيد، أن سعر كيلو الدواجن البلدي بالمزرعة سجل اليوم 27 جنيها، ليباع بنحو 33 جنيها في الأسواق.

ووصل سعر كرتونة البيض إلى 35.5 جنيه بالمزرعة، ليباع حاليا في الأسواق بنحو 40 جنيها، وفقا لعبد العزيز السيد.

وقال رئيس شعبة الدواجن، إن سعر الكتكوت يتراوح حاليا بين 3 و5 جنيهات.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.