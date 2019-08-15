تورتة بعلم مصر".. بعثة التضامن تنظم احتفالية لحجاج الجميعات الأهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

احتفلت بعثة حج التضامن الاجتماعي، مساء أمس الأربعاء، بحجيجها من ضيوف الرحمن من الجمعيات الأهلية والذين سيتم تفويجهم اليوم للمدينة المنورة من مكة المكرمة في أول الأفواج التي ستنطلق لزيارة مسجد الرسول ومسجد قباء وجبل أحد وغيرها من المزارات الشريفة.

وأكد أيمن عبدالموجود، رئيس بعثة حج التضامن الاجتماعي، أن وزارة التضامن الاجتماعي شرفت بخدمة ضيوف الرحمن وأن تنظيم الحج سبقه العديد من التجهيزات والاستعدادات التي بدأت مبكرًا وعلى مدى شهور طويلة برعاية الوزيرة لتتمكن البعثة من توفير أقصى درجات الرعاية لضيوف الرحمن وخدمتهم أثناء تأدية المناسك، مشددًا على أن البعثة تخدم 12 ألف حاجًا.

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وهنأ عبدالموجود، ضيوف الرحمن بما من الله عليهم من نعمة عظيمة، وتجاوب ضيوف الرحمن مع الاحتفالية التي نظمت بحضور رئيس بعثة التضامن الاجتماعي ومسئولي البعثة.

وفي نهاية الحفل قام الحجيج ضيوف الرحمن بتقطيع تورتة الاحتفالية التي حملت علم مصر واسم وزارة التضامن الاجتماعي.

وكان أيمن عبدالموجود، صرح بأن اليوم الخميس سيشهد أول رحلات تفويج مكة المكرمة لحجيجها من ضيوف الرحمن من الجمعيات الأهلية للمدينة المنورة لمن توجه مباشرة لمكة للتمتع بزيارة مسجد الرسول وجبل أحد ومسجد قباء حيث سيتم تفويج 691 حاجًا من القاهرة والجيزة وبنك ناصر والمركزية والمؤسسة.