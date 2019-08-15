موسكو: خطط واشنطن بالانسحاب من منظمة التجارة العالمية "غير مسئولة"

وصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، خطط الولايات المتحدة بالانسحاب من منظمة التجارة العالمية بالتصرف "غير المسئول".

وقالت زاخاروفا، خلال منتدى الشباب الدولي (أوراسيا العالمية) اليوم الخميس: "لقد استغرق الأمر عقودا حتى

تقوم البلدان بمواءمة اقتصاداتها وفق نظام منظمة التجارة العالمية، وفجأة تقول دولة كبرى إننا سنخرج من المنظمة".وأضافت: "كيف يمكن أن يحدث الأمر هكذا بدون مسئولية، هذا غير ممكن"، مشيرة إلى أنه قبل التحدث عن شيء ما جديد، ينبغي التفكير في عدم تدمير القديم.يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد في وقت سابق بانسحاب بلاده من منظمة التجارة العالمية، التي يتهمها على الدوام بأنها تحابي الصين على حساب الولايات المتحدة.