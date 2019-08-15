حزب الله يرشح مسئول العلاقات العربية لعضوية البرلمان خلفًا لنائبه المستقيل

قرر حزب الله في لبنان، ترشيح مسئول وحدة العلاقات العربية والأفريقية في الحزب حسن عز الدين، لخوض الانتخابات الفرعية على مقعد مجلس النواب الشاغر في دائرة مدينة صور (جنوبي البلاد) والتي ستجرى منتصف الشهر المقبل، وذلك عقب استقالة نائب الحزب نواف الموسوي الشهر الماضي على خلفية تورطه في مشاجرة مسلحة وإطلاق نيران داخل أحد أقسام الشرطة.



ويضم قضاء (دائرة) صور الانتخابية 4 مقاعد نيابية شيعية يتقاسمها حزب الله وحركة أمل، ويحتفظ حزب الله بالمقعد النيابي الذي كان يشغله النائب (المستقيل) نواف الموسوي منذ عام 1992.. ويعد نجاح مرشح حزب الله أمرا شبه محسوم، لا سيما

في ضوء الدعم الكامل الذي سيحظى به الجهاز الانتخابي للحزب من جانب نظيره في حركة أمل، وكذلك عدم وجود مرشحين منافسين بارزين أو يحظون بثقل انتخابي في الدائرة الانتخابية.



وسبق وأن تولى عز الدين (66 عاما) مسئولية وحدة الإعلام المركزي في حزب الله عام 2000 ، ثم مسئولية وحدة العلاقات العربية والأفريقية داخل الحزب.

واستقال النائب نواف الموسوي - في 18 يوليو الماضي - من عضوية مجلس النواب، بعدما تبين قيامه قبلها بأسبوع بمحاولة اقتحام قسم شرطة وبرفقته 20 شخصا

مسلحا، للاعتداء على طليق ابنته إثر خلافات بينهما، وإطلاقه (الموسوي) النيران من مسدسه الشخصي عبر نافذة زجاجية للقسم فأصاب طليق ابنته في معصمه مما أدى إلى تعرضه إلى نزيف حاد، وهو الأمر الذي قامت معه النيابة العسكرية بتوجيه اتهام قضائي له بارتكاب جرائم إطلاق نار والتخريب داخل قسم شرطة تابع لجهاز قوى الأمن الداخلي وتهديد العناصر الشرطية باستخدام السلاح.وسبق وتعرض الموسوي - خلال هذا العام - لتجميد أنشطته النيابية والسياسية والحزبية لقرابة 3 أشهر، بقرار من قيادة حزب الله، وذلك بعدما دخل الموسوي في سجال مع عدد من النواب، أساء خلاله للرئيس اللبناني الراحل بشير الجميل، ومشيرا إلى أن الرئيس الحالي ميشال عون وصل إلى سُدة الرئاسة "عبر بندقية حزب الله" وهو الأمر الذي أثار استياء كبيرا داخل المجلس النيابي.