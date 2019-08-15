الولايات المتحدة تطالب بمنع إطلاق سراح ناقلة إيرانية محتجزة في جبل طارق

أعلن متحدث باسم المدعي العام في جبل طارق، اليوم الخميس، أن وزارة العدل الأمريكية تقدمت بطلب من أجل منع إطلاق سراح ناقلة النفط الإيرانية (جريس 1) التي احتجزتها سلطات جبل طارق الشهر الماضي.

وقال المتحدث، في تصريح لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن المدعي العام لجبل

طارق "جوزيف ترياي" كشف عن تقديم الطلب خلال جلسة استماع قصيرة في المحكمة العليا اليوم، مشيرا إلى أنه كان من المتوقع أن تصدر المحكمة صباح اليوم حكما بما إذا كان سيتم إطلاق سراح الناقلة من عدمه، إلا أنه تم تأجيله إلى وقت لاحق اليوم بسبب الطلب الأمريكي.يشار إلى أن حكومة جبل طارق، وهو إقليم تابع للمملكة المتحدة عبر البحار، قد أعربت عن اعتقادها بأن السفينة "جريس 1" كانت متجهة إلى مصفاة "بانياس" في سوريا وهي منشأة مملوكة للحكومة تحت سيطرة الرئيس السوري "بشار الأسد" وتخضع لنظام العقوبات المفروضة على سوريا من قبل الاتحاد الأوروبي.