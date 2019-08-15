لافروف : معاهدة السلام مع اليابان لم تصطدم بطريق مسدود

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الخميس، أن الوضع بشأن معاهدة السلام مع اليابان لم يصل إلى طريق مسدود، إلا أن طوكيو لا تريد أن تعترف بنتائج الحرب العالمية الثانية فيما يتعلق بتبعيةجزر الكوريل.
ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن تصريح لافروف خلال منتدى الشباب التعليمي لعموم روسيا، قوله إن "رغبة الزملاء اليابانيين في عدم الاعتراف بنتائج الحرب العالمية الثانية تعوق توقيع معاهدة السلام".
وتابع قائلا: "لا أعتقد أن الموقف يصطدم بطريق مسدود، فنحن نسترشد بالتعليمات التي أصدرها لنا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقب مفاوضاته مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي .. وهذه التعليمات توجهنا نحو تطوير العلاقات مع اليابان في جميع المجالات".
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