دراسة تحذرمن وجود الهواتف بحجرات نوم المراهقين

رجحت دراسة حديثة أن مواقع التواصل الاجتماعي ربما لا يكون لها أضرار مباشرة على المراهقين، لكنها قد تقلل الوقت الذي يقضونه في أشياء مفيدة للصحة، مثل النوم وممارسة نشاط رياضي.

قال باحثون بريطانيون شاركوا في إعداد هذه الدراسة،

إن على الآباء منع استخدام الهواتف الذكية في غرف النوم، بدءًا من العاشرة مساء، وتشجيع الأبناء في سن المراهقة على ممارسة نشاط رياضي.

أشارت الدراسة إلى أن الفتيات أكثر عرضة

للمضايقات على مواقع التواصل الاجتماعي، مما قد يعرضهن لضغوط نفسية.

لكنها أوضحت أن الضغوط النفسية على الفتيان بسبب تصفح هذه المواقع تحتاج إلى مزيد البحث.

ويستخدم تسعة من كل عشرة مراهقين شبكات التواصل الاجتماعي، وهو ما ساعد فى ظهور مخاوف تزايدت في الفترة الأخيرة حيال تأثيرها على الصحة والسلامة العقلية للشباب.