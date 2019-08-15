قائد بحرية إيران يحذر “القوى الدولية” من البقاء بالخليج

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

حذّر قائد القوة البحرية للجيش الإيراني حسين خانزادي القوى الدولية المتواجدة في منطقة الخليج من البقاء فيها.

كما زعم خانزادي أن “عهد استعراض العضلات والنفاق قد ولى في هذه المنطقة وعلى الأعداء مغادرتها سريعا”، بحسب تعبيره.

وفي كلمته التي ألقاها مساء الأربعاء خلال المراسم الختامية لمسابقات الغوص الدولية التي أقيمت في جزيرة كيش جنوب إيران، أشار خانزادي إلى أن “الشعوب الحرة في المنطقة هي اليوم أكثر وعيا تجاه مصالحها”، وفقا لما قاله.

كذلك دعا إلى ضرورة حفظ الأمن والسلام في المنطقة، متجاهلا ما تقوم به الحكومة الإيرانية من زعزعة لاستقرار الملاحة الدولية.

Advertisements

أيضا تابع أن السلام والأمن الجماعي في البحر بحاجة إلى “الصداقة والتعاون والفهم المشترك للمحيط البحري، في حين أن القوى الاستكبارية عاجزة عن إدراك هذا الأمر إذ تستغل البحر للغطرسة وفرض ترتيبات أمنية غير مشروعة” بحسب زعمه.

المصدر: – العربية.نت