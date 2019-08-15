كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الوطني الليبي يبسط سيطرته على مرزق جنوبي البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الناطق العسكري للجيش الوطني الليبي أحمد المسماري، أن "القوات المسلحة خاضت مواجهات ضد المرتزقة وتنظيم داعش في مرزق وسيطر عليها بالكامل"، مشيرًا إلى أن القوات تسير دوريات من عدة مناطق عسكرية لتأمين الجنوب.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي أن ” القوات تحاصر بقايا من فلول المرتزقة في مرزق ومقاتلات سلاح الجو مرت رتلاً للمعارضة التشادية جنوب المدينة.

وأكد المسماري أن ما يحدث في مدينة مرزق تطهير عرقي لمكون التبو هناك، لافتًا إلى أن المعركة تسير بمساندة أهالي وشباب المدينة.

Advertisements

وبخصوص معارك طرابلس، أشار المسماري إلى أن القوات تصدت لهجوم لمجموعات إرهابية حاولت استهداف مطار طرابلس بعد الهدنة.

وقال إن مليشيات طرابلس تترنح أمام ضربات القوات المسلحة خاصة بعد تدمير منظومة الدفاع الجوي التركية في مصراتة.

وأوضح المسماري أن منطقة الكفرة العسكرية احتجزت خلال الـ48 ساعة الماضية 8 سيارات تقوم بالتهريب في المنطقة.