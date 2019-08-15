كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوات الجوية الأمريكية تعلن عن انفجار فى المرحلة الثالثة بالفضاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبلغ تقسيم المراقبة الجوية التابع للقوات الجوية الأمريكية الثامن عشر، عن انفجار في مدار قريب من الأرض في المرحلة الثالثة من مركبة الإطلاق الأوروبية أريان.

وفقا للجيش الأمريكي، وقع الحادث في 22 يوليو في 12.17 بتوقيت موسكو. كانت المرحلة الصاروخية في المدار يتراوح ارتفاعها بين 1296 و 1404 كم وانقسمت إلى سبع شظايا.

يتوقع أن أريان انفجرت من تلقاء نفسه، ولم يتم تسجيل أي تصادم مع الحطام الفضائي أو أي جسم مداري آخر قبل ذلك، بحسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".