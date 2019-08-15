سلسلة هزات أرضية تضرب اليابان

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أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية وقوع سلسلة من الهزات الأرضية في محافظتي أوموري ومياجي.

ووفقا لوكالة الأرصار الجوية، وقع زلزالان اليوم الخميس في محافظة آوموري، بلغت قوة كل منهما 5.4 درجة على مقياس ريختر وعلى عمق 90 كم.

كما وقعت هزة أرضية أخرى بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر في سواحل محافظة مياجي اليابانية.

ولم ترد تقارير عن سقوط إصابات أو حدوث أضرار، أو خطر ضرب أمواج مد عاتية "تسونامي" المنطقة بعد الزلزال.