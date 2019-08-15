كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أنقرة: حصلنا على وعد من ترامب بشأن عمق المنطقة الآمنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الخميس، إن أنقرة حصلت على وعد من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بأن يكون عمق المنطقة الآمنة في سوريا 20 ميلا (32 كيلومترا).

لكن جاويش أوغلو أشار في مؤتمر صحفي مع نظيرته السيراليونية، الخميس، إلى "عدد من المسائل التي تحتاج إلى دراسة مفصلة ودقيقة، للاتفاق مع واشنطن بشأن المنطقة الآمنة".

وشدد وزير الخارجية التركي على ضرورة إخراج القوات الكردية من هذه المنطقة، وقال إن واشنطن "لا تزال تواصل إمداد العناصر الإرهابية في تلك المنطقة بالسلاح"، في إشارة إلى الوحدات الكردية.

وأضاف أن "منطقة شرق نهر الفرات باتت مقرا للإرهابيين"، وأن "على الولايات المتحدة الامتناع عن المماطلة في تأسيس المنطقة الآمنة".