كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة 23 شخصًا إثر هبوط اضطراري لطائرة روسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مسؤولون روس، بأنه هبطت طائرة ركاب اضطراريا في حقل خارج أحد مطارات موسكو اليوم الخميس، بعد تصادمها مع قطيع من الطيور؛ مما أسفر عن إصابة 23 شخصا على الأقل.

اصطدمت طائرة الخطوط الجوية أورال A321 وكان على متنها 226 راكبًا وطاقم مكون من سبعة اشخاص بسربا من الطيور أثناء إقلاعها اليوم الخميس، من مطار جوكوفسكي بموسكو في طريقها إلى سيمفيروبول، في شبه جزيرة القرم.

وقالت شركة الطيران في بيان، إن الطيور دخلت محركات الطائرة، مما تسبب في تعطلها. ثم قام الطيار بهبوط اضطراري في حقل ذرة على بعد حوالي كيلومتر واحد (نصف ميل) من المطار.

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قال مسئولوا لصحة الروسية، إنه تم نقل 23 شخصًا، بينهم خمسة أطفال، إلى المستشفى، وقد غادروا جميعا باستثناء واحد بعد إجراء فحوص وعلاج سريع.

أشادت الخطوط الجوية أورال بالطاقم لتصرفه باحتراف في ترتيب عملية الإخلاء.