كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تهدد بالانتقام حال استمرار زيادة التعريفة الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هددت الصين اليوم الخميس، بالانتقام إذا واصلت واشنطن حربها على التجارة والتكنولوجيا من خلال المضي قدمًا في رفع التعريفة الجمركية على الواردات الصينية الإضافية المزمع بدأها في الأول من سبتمبر.

وقال مجلس الوزراء، إن بكين ستتخذ "إجراءات مضادة ضرورية غير محددة".

كما أوضح الرئيس دونالد ترامب، أنه يعتزم فرض رسوم بنسبة 10٪ على 300 مليار دولار إضافية من الواردات الصينية.

لم يشر الإعلان الصيني إلى قرار ترامب يوم الأربعاء بتأجيل العقوبات على حوالي 60٪ من تلك البضائع حتى ديسمبر.

إن الميزان التجاري غير المتوازن يعني أن الصين قد نفدت تقريبا من واردات الولايات المتحدة لرفع التعريفات بعد الزيادات السابقة ردا علي الرسوم العقابية الأمريكية، لكن فرضت بكين بالفعل عقوبات على الشركات الأمريكية من خلال تأخير التخليص الجمركي لسلعها وتأخير إصدار التراخيص في المجالات المالية وغيرها.

