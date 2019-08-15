كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا تصعد الأزمة مع إيران وتطلب احتجاز الناقلة "غريس 1" في جبل طارق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت صحيفة جبل طارق كرونيكل، إن الولايات المتحدة قدمت طلبا لاحتجاز الناقلة الإيرانية "غريس 1" في جبل طارق، التي سيطرت عليها البحرية الملكية البريطانية في البحر المتوسط الشهر الماضي.

وذكرت الصحيفة، أن "وزارة العدل الأمريكية تقدمت بطلب لاحتجاز الناقلة الإيرانية العملاقة غريس 1 في جبل طارق قبل ساعات من استعداد حكومة جبل طارق للإفراج عنها".

وقالت إن "الطلب يعني أنه لن يتم اتخاذ قرار بشأن مصير جريس 1 إلا في وقت لاحق اليوم الخميس. ولم تعلق حكومة جبل طارق على التقرير.

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وكانت تقارير صحفية إنجليزية، قالت إن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة في جبل طارق سيتم الإفراج عنها اليوم الخميس.

ونقلت صحيفة "ذا صن" البريطاينة عن مصدر مقرب من رئيس وزراء جبل طارق، فابيان بيكاردو، قوله إنه لن يتقدم بطلب لتجديد أمر احتجاز الناقلة (جريس 1).

واستولى فريق من مشاة البحرية الملكية البريطانية على السفينة، التي تبلغ حمولتها 15 ألف طن، وهي تمر عبر مضيق جبل طارق، في 4 يوليو المنصرم، بدعوة أنها تخرق العقوبات الأوروبية بنقل النفط إلى سوريا وهو ما نفته إيران.

وردا على ذلك، استولى الحرس الثوري الإيراني على ناقلة النفط "ستينا إمبيرو"، التي ترفع علم بريطانيا في 19 يوليو بالقرب من مضيق هرمز.