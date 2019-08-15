كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوات السورية تتقدم نحو مدينة خان شيخون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استولت القوات السورية علي المزيد من الأراضي من المتمردين في شمال غرب البلاد، حيث اقتربت من بلدة كبيرة يسيطر عليها المتمردون، بعد يوم من إسقاط مسلحين طائرة حربية حكومية في المنطقة.

وأوضحت وسائل الإعلام العسكرية السورية المركزية التي تسيطر عليها الحكومة، أن المقاتلين الموالين للحكومة استولوا على ثلاث قرى صغيرة، إلى الغرب مباشرة من معقل خان شيخون المتمرد.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا، وهو مراقب للحرب، إن القرى سقطت صباح الخميس، مضيفا ان مدينة خان شيخون تتعرض للقصف بلا هوادة.

تقوم القوات السورية بالهجوم في إدلب ومحيطها، آخر معقل رئيسي للمتمردين في سوريا، منذ 30 أبريل.

وأكدت وسائل الإعلام الحكومية، أن المتمردين أسقطوا الطائرة الحكومية يوم الأربعاء، أصدرت جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة شريط فيديو للطيار الذي عرف فيه نفسه مكبل اليدين.

