ضمنهم لاعب مغربي.. صلاح ثالث عربي يفوز بالسوبر الأوروبي

أصبح النجم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، ثالث لاعب عربي يُتوج بكأس السوبر الأوروبي، بعد فوز فريقه أمس الأربعاء، على مواطنه تشلسي، في المباراة التي احتضنها ملعب فودافون آرينا، باسطنبول التركية.

ويعتبر الجزائري رابح ماجر أول عربي يفوز بالسوبر الأوروبي، عندما كان لاعبا مع بورتو البرتغالي، إذ قاده سنة 1987 للفوز بدوري أبطال أوروبا، قبل أن ينجح فريقه في التتويج بالسوبر أمام أجاكس أمستردام الهولندي، علما أن ماجر لم يشارك في النهائي.

ونجح المغربي أشرف حكيمي عام 2017، في الظفر بكأس السوبر الأوروبي رفقة ريال مدريد أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي، بالرغم من عدم مشاركته في المباراة.

يذكر أن ليفربول فاز على تشلسي بركلات الترجيح(5_4)، بعد نهاية زمن المباراة الأصلي وشوطيها الإضافيين بالتعادل الإيجابي هدفين لمثلهما، ليحقق “الريدز” لقبه الرابع في المسابقة.