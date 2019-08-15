تيار بنشماش يعد لمؤتمر “البام” بالبحث عن “أطروحة فكرية جذابة”

وسط الانقسام الذي يعيشه حزب الأصالة والمعاصرة والذي أفرز تيارين مختلفين، لكل منهم لجنة تعد لمؤتمره الخاص، يتوجه تيار الأمين العام للحزب حكيم بنشماش نحو الإعداد لمؤتمره الوطني بالبحث عن “أطروحة فكرية جذابة”.

وفي ذات السياق، عقدت اللجنة التحضيرية لمؤتمر البام لتيار بنشماش قبل أيام أول اجتماعاتها، معلنة في بلاغ لها أصدرته خلال الأسبوع الجاري، خلصت فيه إلى أن المؤتمر الوطني العادي الرابع “سيغتني بدون شك بتدقيق هويته المذهبية وتبسيط مرجعيته الفكرية لتسهيل استيعابها من طرف المواطن العادي”.

وتقول اللجنة التحضيرية للمؤتمر إن هذه المحطة الحزبية بحاجة لأطروحتين، الأولى “فكرية جذابة تجيب على أسئلة المرحلة، لاسيما بعد انتشار أزمة الثقة و الاعتراف الرسمي باستنفاذ النموذج التنموي الحالي أدواره في مجال العدالة الاجتماعية والمجالية والاندماج الاقتصادي والاجتماعي بالنسبة للشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة والكفاءات الوطنية وغيرها من الملفات المطروحة على مجتمعنا”.

والأطروحة الثانية، تقول اللجنة التنظيمية لمؤتمر تيار بنشماش، أنها أطروحة ذات طبيعة تنظيمية مؤسسة لحكامة حزبية مؤطرة بمدونة قانونية ومفصلة متجاوزة لكل الاختلالات والاغفالات والفراغات القانونية التي أفرزتها تجربة تطبيق النظامين الأساسي والداخلي للحزب.

يسير حزب الأصالة والمعاصرة، ثاني أكبر حزب سياسي داخل قبة البرلمان برأسين، بعد اتخاذ الأمين العام للحزب حكيم بنشماش لقرار إحداث لجنة تحضيرية ثانية للمؤتمر الرابع للحزب، تعمل بشكل متوازي مع اللجنة التحضيربة الأولى التي تضم خصومه في الحزب.

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ويسير حزب الأصالة والمعاصرة، ثاني أكبر حزب سياسي داخل قبة البرلمان برأسين، بعد اتخاذ الأمين العام للحزب حكيم بنشماش لقرار إحداث لجنة تحضيرية ثانية للمؤتمر الرابع للحزب، تعمل بشكل متوازي مع اللجنة التحضيربة الأولى التي تضم خصومه في الحزب.