ربابنة ” Rayanair” يضربون ليومين متتاليين والشركة تضطر لإعادة برمجة رحلات الأسبوع المقبل

يرتقب أن يخوض الربابنة الإيرلنديون في شركة ” Rayanair” للطيران منخفض التكلفة، إضراب عن العمل ليومين متتاليين، بالتزامن مع العطلة الصيفية، ووسط الإقبال المتزايد للمغاربة على خدمات هذه الشركة.

الإضراب أعلنت عنه نقابة ربابنة الشركة الإيرلندية، خلال الأسبوع الجاري، وقالت أن سببه هو عدم رضا ربابنة طائرات الشركة عن ظروف اشتغالهم، ومستوى دخلهم الذي لا يرقى حسب قولهم للأجور المعمول بها في جل شركات الطيران التجارية، كما يطالبون بتحسين أجور المتقاعدين منهم، وسبق لهم أم قدموا مطالبهم بشكل تفصيلي في شهر مارس الماضي غير أنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق مع الشركة.

وقرر ربابنة طارات شركة ” Rayanair” خوض إضرابهم الأسبوع المقبل، ليومي الخميس والجمعة، ابتداء من منتصف ليلة الأربعاء الخميس، كما يخططون لخوض إضراب جديد مطلع شهر شتنبر المقبل.

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الإضراب المرتقب للربابنة، دفع شركة الطيران الإيرلندية، والتي غزت شمال افريقيا، إلى إعادة برمجة الرحلات المتوقعة يومي الخميس والجمعة المقبلين، داعية كافة المسافرين على متن رحلاتها للتحقق من برمجة سفرهم، مؤكدة أنها ستتواصل معهم عن طريق الرسائل الاكترونية لإخبارهم في حالة تغيير برمجة رحلاتهم المحجوزة.