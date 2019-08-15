ابنة الأمير مولاي هشام رفقة عمها مولاي اسماعيل في البحر-صورة

يحرص ابن عم للملك محمد السادس، الأمير هشام، دائما، على مشاركة أصدقائه ومتتبعيه، حميمية العلاقة العائلية الذي تجمع أسرته وأسرة شقيقه الأمير مولاي اسماعيل، كما فعل صباح اليوم الخميس.

ونشر مولاي هشام على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، صورة تجمع ابنته فائزة بعمها مولاي اسماعيل، وهما يستمتعان بأجواء العيد.

وكتب مولاي هشام في تعليقه على الصورة:”ابنتي فائزة مع عمها الأمير مولاي اسماعيل في البحر بعد العيد”.

وسبق أن نشر الأمير مولاي هشام، بمناسبة عيد الفطر المنصرم، صورة له رفقة ابنة مولاي اسماعيل من داخل المطبخ، ليبرز أن المناسبات الدينية فرصة يستغلها الأميران لقضاء وقت عائلي مع بعضهما.