تداريب خاصة لأمرابط استعدادا لحدراف وياجور

يخوض الدولي المغربي نور الدين أمرابط، لاعب النصر السعودي، تداريب خاصة تهم الرفع من لياقته البدنية، بالمركز التدريبي لفريقه.
وذكرت صحيفة “الرياضية” السعودية، أن أمرابط انخرط أمس الأربعاء في تمارين لياقية بمقر النادي، رفقة النيجيري أحمد موسى، وذلك من تجهيزهما لمباراة افتتاح الدوري السعودي للمحترفين، الخميس القادم.
وأضافت الصحيفة ذاتها، أن اللاعب المغربي والنيجيري سيخوضان تداريبهما الجماعية مع زملائهم بالفريق غدا الجمعة، بعد أن استفاد لاعبو النصر من إجازة منحها لهم البرتغالي روي فيتوريا مدرب النادي الأصفر.
ويواجه النصر في مباراته الأولى بالدوري، نادي ضمك الصاعد حديثا إلى دوري المحترفين، علما أنه يلعب في صفوفه الثنائي الرجاوي السابق، زكرياء حدراف ومحسن ياجور، بعد انتقالهما إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
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