قائد الحرس الثوري الإيراني خلال تفقده الجبال المحاذية لكردستان: جميع القمم خاضعة لسيطرتنا

أكد قائد قوات حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن ايران قوة مستقلة في العالم، مشيرا الى ان ايران تحافظ على استقلالها الاقتصادي والسياسي والثقافي بعيدا عن تأثير القوى العالمية.

وأدلى اللواء سلامي بهذا التصريح خلال تفقده المناطق التي تتولى مهام الحفاظ على امنها القوة البرية للحرس الثوري في شمال غرب ايران ومنها المرتفعات الحدودية لمدينتي بیرانشهر وسردشت المحاذيتين لكردستان العراق.

وأضاف اللواء سلامي ان "جميع قمم الجبال على الحدود الشمالية الغربية للبلاد خاضعة بشكل كامل لسيطرة وإشراف قوات الحرس الثوري المؤمنة والثورية"، مشيرا الى ان "ابناء هذه المناطق (بالحرس الثوري) سطروا أروع الملاحم لإرساء الأمن في مناطقهم".

Advertisements

وتابع "رسالتنا للاعداء هو أن عليهم ان يضعوا في حساباتهم إقتدار الجمهورية الاسلامية الايرانية الذي اتسع نطاقه عالميا"، لافتا الى ان "الجمهورية الاسلامية الايرانية قوة مستقلة في العالم".

وامد ان "ايران تحافظ على استقلالها الاقتصادي والسياسي والثقافي بعيدا عن تأثير القوى العالمية، وهذا الاستقلال البنيوي قد تحول لدى العالم الى أنموذج لا بديل له وقد تأثرت به الكثير من دول وشعوب العالم".