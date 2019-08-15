رغد صدام تنفي دخولها الى تكريت وتستغرب ذكر اسمها في 'ويكيبيديا'

وقالت رغد صدام في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي في موقع تويتر، إنه "منذ العام 2003 ولهذا اليوم اسمع قصصا غريبة .. واكثرها ناتجة عن كراهية وحقد مريض"، مضيفة انها "لا تتطرق الى هذه الامور كونها تتحدث في الغالب عبر مواقع التواصل بالامور السياسية او المعايدات".واضافت أنها اليوم ستتحدث بامور غير حقيقية تسرد عنها .. كحادثة سبايك"، مشيرة الى أن العجيب ان يختار من وصفتهم بـ"ضعاف النفوس والفاشلين سياسيا"، زج اسمها بـ"طريقة غريبة" في هذا الموضوع، كموضحة أنها صرحت بهذا الشأن وبشكل واضح أن "لاصحة لهذا الخبر".

وتابعت قائلة، إن هذا "اكثر شيء مريض سمعته طيلة هذه السنوات، لكن الاكثر غرابة من ذلك أن ويكيبيديا التي نعتبرها مرجع موثوق به لكثير من الامور تضع اسمي ضمن سبايكر وهنا استغرب جدا" على حد قولها.

وشددت رغد صدام على ان "يكون موقع ويكيبيديا اكثر دقة في المعلومات ، سيما ان تلك المعلومة خطيرة وتتسبب بأذى كبير لذلك الشخص في حال ذكرها، على موقع معروف".

وأكد رغد صدام أنها لم تدخل مدينة تكريت، قائلة لا اعلم كيف دخلت تكريت في هذه الظروف".

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