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نفت ابنة رئيس النظام السابق رغد صدام، اليوم الخميس، دخولها الى مدينة تكريت بمحافظة صلاح الدين، فيما ابدت استغرابها من من ربط اسمها بحادثة جريمة سبايكر في موسوعة "ويكيبيديا".
واضافت أنها اليوم ستتحدث بامور غير حقيقية تسرد عنها .. كحادثة سبايك"، مشيرة الى أن العجيب ان يختار من وصفتهم بـ"ضعاف النفوس والفاشلين سياسيا"، زج اسمها بـ"طريقة غريبة" في هذا الموضوع، كموضحة أنها صرحت بهذا الشأن وبشكل واضح أن "لاصحة لهذا الخبر".
وتابعت قائلة، إن هذا "اكثر شيء مريض سمعته طيلة هذه السنوات، لكن الاكثر غرابة من ذلك أن ويكيبيديا التي نعتبرها مرجع موثوق به لكثير من الامور تضع اسمي ضمن سبايكر وهنا استغرب جدا" على حد قولها.
وشددت رغد صدام على ان "يكون موقع ويكيبيديا اكثر دقة في المعلومات ، سيما ان تلك المعلومة خطيرة وتتسبب بأذى كبير لذلك الشخص في حال ذكرها، على موقع معروف".
وأكد رغد صدام أنها لم تدخل مدينة تكريت، قائلة لا اعلم كيف دخلت تكريت في هذه الظروف".
وتأتي هذه التغريدة لرغد صدام، بعد ساعات من نشر تقارير صحفية افادت بإن هناك محاولات تمارسها الكتل السياسية البرلمانية للضغط على الأردن، لتسليم بغداد معارضين عراقيين على رأسهم رغد ابنة رئيس النظام السابق صدام حسين.
كانت هذه تفاصيل خبر رغد صدام تنفي دخولها الى تكريت وتستغرب ذكر اسمها في 'ويكيبيديا' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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