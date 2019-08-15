حكومة جبل طارق تفرج عن قبطان الناقلة الإيرانية وثلاثة ضباط

أفادت صحيفة "جبل طارق كرونيكل"، الخميس، بأن حكومة جبل طارق أعلنت الإفراج عن قبطان الناقلة الإيرانية المحتجزة وثلاثة ضباط.
وأوضحت الصحيفة، أن "وزارة العدل الأمريكية تقدمت بطلب لاحتجاز الناقلة الإيرانية العملاقة جريس 1 في جبل طارق قبل ساعات من استعداد حكومة جبل طارق للإفراج عنها"، حسبما نقلت "رويترز".
وأشارت إلى أن الطلب يعني أنه لن يتم اتخاذ قرار بشأن مصير "جريس 1" إلا في وقت لاحق اليوم الخميس.
وأشارت إلى أن الطلب يعني أنه لن يتم اتخاذ قرار بشأن مصير "جريس 1" إلا في وقت لاحق اليوم الخميس.
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