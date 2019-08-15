عدوان تركي على سوريا وتناقض خامنئي.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

أبرز الأحداث في السياسة والفن والاقتصاد والرياضة تأتيكم ضمن نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" ليوم الخميس 15 أغسطس 2019.

ففي عالم السياسة تتابعون: تناقضات خامنئي.. إقرار بدعم الحوثي ودعوة للحوار، واستمرارا للعدوان.. تركيا تنشر طائرات مسيرة شمالي سوريا‎، والبرهان: قادرون على حماية مكتسبات الثورة السودانية، وعسكريون جيبوتيون يؤسسون تنظيم "الضباط الأحرار" لـ"تطهير" البلاد، والحياة تعود إلى طبيعتها بمرزق الليبية بعد تحريرها، وعمران خان يتوعد من كشمير بالرد على أي "عدوان" هندي.

كما تجدون أيضا: ألمانيا تعلن زيادة نفقاتها الدفاعية دون ضغوط ترامب، والاتحاد الأفريقي يؤكد العزم على هزيمة "الشباب الإرهابية" بالصومال، وإيران تعتقل باحثا بريطانيا دون توجيه اتهامات، وهجوم إرهابي مزدوج بقاعدة عسكرية جنوبي الصومال، و26 مرشحا يتنافسون على رئاسة تونس رسميا.

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أما في الاقتصاد فتطالعون: الأزمات تحاصر قطاع اللحوم في تركيا، وواردات كوريا الجنوبية من نفط إيران عند "الصفر"، وتباطؤ نمو منطقة اليورو في الربع الثاني 2019، و1.6 مليون برميل ارتفاعا بمخزونات النفط الأمريكي في أسبوع

وإلى الملاعب: روما يستهدف يوفيتش لخلافة دجيكو، أما في التكنولوجيا تتابعون: مايكروسوفت: الجيل الجديد من إكس بوكس أقوى 4 مرات من آخر إصدار.

وفي الفن: رغم اتهامه بالتحرش.. عرض فيلم ألن في هونج كونج والصين، أما في المنوعات: علامات وأعراض سن اليأس للمرأة.. وكيفية التغلب عليها.

للتعرف على مزيد من الأحداث، ستجدون ما يثري معرفتكم في النشرة التي تحفل بعناوين أخرى كثيرة ليوم الخميس 15 أغسطس/آب 2019.

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