اتفاق أمريكي إثيوبي لمكافحة الإرهاب بالقرن الأفريقي

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العين الإخبارية - أديس أباباالخميس 2019/8/15 02:13 م بتوقيت أبوظبي
انتشار قوات الأمن عقب انفجار إرهابي بإثيوبيا - صورة أرشيفية
أعلنت إثيوبيا، الخميس، توقيع اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية لمكافحة الإرهاب بمنطقة القرن الأفريقي.
وقع الاتفاق المدير العام لجهاز الاستخبارات والأمن الإثيوبي دمبلاش جبرميكائيل، ومساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي ومدير مركز الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب تشارلز كابل، وفق بيان إثيوبي.
وقال جبرميكائيل إن بلاده قدمت مساهمة كبيرة في السلام والاستقرار في القرن الأفريقي.
وأضاف أن "جهاز الأمن والمخابرات الإثيوبي تمكن من إحباط العديد من المحاولات الإرهابية بنجاح من قبل حركة الشباب الصومالية وتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين في أوقات مختلفة".
وأكد استعداد إثيوبيا للعمل مع الدول الأخرى لمحاربة الإرهاب، مضيفا أن "الاتفاقية الموقعة مع واشنطن لمكافحة الإرهاب على الصعيدين الدولي والإقليمي بشكل خاص ستجعل جهود إثيوبيا أكثر نجاحا".
فيما قال مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي تشارلز كابل إن "الاتفاق سيمكن من تبادل المعلومات التقنية حول الإرهاب بين الجانبين، ما يقلل من تعرض الدول للهجمات".
وأضاف أن "الاتفاق سيساعد أيضا على اتخاذ تدابير لمنع المؤامرات الإرهابية من قبل تنظيم الحركات والتنظيمات الإرهابية بالقرن الأفريقي".
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