الان تتابع مصرع شخصين في تحطم طائرة بإيران والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365 ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا)، أن شخصين لقيا مصرعهما جراء تحطم طائرة تدريب في منطقة إيوانكي بمدينة غرمسار شمالي إيران اليوم (الخميس). Advertisements تعرضت الطائرة الخفيفة إلى حادث بالقرب من مطار إيوانكي. وقال مسؤول محلي للوكالة: “للأسف، توفي الطيار ومتدرب في الحادث”. ويتم التحقيق لمعرفة سبب الحادث.

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