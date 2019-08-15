أمريكا تطلب مصادرة ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة في جبل طارق

جدة - عمرو شويل واشنطن- الخليج 365:

أعلنت النيابة العامة لجبل طارق الخميس أن الولايات المتحدة طلبت من سلطات هذه المنطقة التابعة لبريطانيا مصادرة ناقلة النفط الإيرانية التي تحتجزها منذ شهر، بينما كانت المحكمة العليا تستعد للسماح لها بالمغادرة.

وأعلن عن ذلك المحامي جوزف ترياي ممثل النيابة العامة أمام المحكمة العليا التي كان يفترض أن تتخذ قرارا بشأن تمديد احتجاز ناقلة النفط “غريس 1” التي يشتبه بأنها كانت تنقل نفطا إلى سوريا أو السماح لها بالإبحار.

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ورفعت المحكمة الجلسة حتى الساعة 16,00 (14,00 ت غ).

وأكد رئيس المحكمة القاضي أنطوني دادلي أنه “لولا هذا الطلب الذي تسلمناه عند الساعة 01,30 (23,30 ت غ الأربعاء) “لكانت السفينة غادرت” جبل طارق.

وفي الوقت نفسه أعلن ناطق باسم حكومة جبل طارق أن قبطان السفينة وأفراد الطاقم الثلاثة الذين كانوا على من ناقلة النفط “غريس 1” الذين كان قدر أفرج عنهم بكفالة، أطلق سراحهم رسميا.