شكرا لقرائتكم إيران.. مقتل طيار من الحرس الثوري ومتدربة بتحطم طائرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تحطمت طائرة تدريب في مدينة غرمسار، بمحافظة سمنان وسط إيران، ما أدى لمقتل راكبيها الاثنين، على الفور.

ووفقاً لوكالة "تسنيم"، فقد أعلن مساعد رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيرانية في سمنان لشؤون الإغاثة والإنقاذ علي أقا يحيائي، صباح الخميس، عن مقتل رجل وامرأة في تحطم طائرة تدريب خفيفة في منطقة ايوانكي بمحافظة سمنان شرق طهران.

وقال يحيائي إن طائرة التدريب الخفيفة التابعة للقطاع الخاص سقطت في منطقة ايوانكي التابعة لمدينة غرمسار، وذلك قبل وصولها إلى مطار "افلاك آسیا" بمسافة 200 متر وكان على متنها شخصان.

لكن وكالة "نادي المراسلين الشباب" التابعة للتلفزيون الإيراني، ذكرت أن المدرب هو أحد مجيد فتحي نجاد، من عناصر مغاوير باسيج لواء "فاتحين" التابع للحرس الثوري الذي كان يقاتل في سوريا إلى جانب نظام بشار الأسد خلال السنوات الماضية.

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وأضافت الوكالة أن القتيلة الأخرى هي طالبة طيران متدربة، وقضت على الفور مع الطيار عندما اندلعت النيران بالطائرة فور سقوطها.

أسطول متهالك

يذكر أنه في الأسبوع الماضي، تحطمت مقاتلة إيرانية من طراز "فانتوم F4 "بعد سقوطها فوق مياه الخليج العربي، بسبب ما قالت السلطات إنه "خلل فني"، لكن الطيار ومساعده نجيا من الحادث.

وازدادت حوادث سقوط الطائرات خاصة العسكرية في إيران خلال الأشهر والسنوات الأخيرة، بسبب تهالك الأسطول الجوي الإيراني الذي يعود إلى ما قبل 45 عاماً في عهد الشاه.

وعلى الرغم من أن إيران تخصص ميزانيات كبيرة للإنفاق العسكري، فإنها تواجه صعوبات كبيرة في تحديث طائرات سلاحها الجوي المتهالك، نتيجة العقوبات الدولية.