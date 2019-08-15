ترند الموجز || طقس اليوم شديد الحرارة .. رفع أسعار السجائر .. كاش مايوه "أنغام" و كب "منة فضالي" يشعلان السوشيال ميديا .. مواجهات شرشة للجيش الليبي تحكم سيطرته على "مرزق" .. فضيحة في مكتب الخائن "أيمن نور" والسبب فيديوهات يوتيوب

الموجز

أعلنت الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، رفع أسعار البيع للمستهلك لبعض منتجاتها من أصناف السجائر اعتبارا من أمس الأربعاء.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الخميس، إن هذه الزيادة تأتي "وفقا لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 208 لسنة 2017".

وتضمنت أصناف السجائر التي رفعت الشركة أسعارها صنف سجائر مونديال بأنواعه، والذي زاد سعره من 16.5 جنيه إلى 17.5 جنيه، بزيادة جنيه واحد.

كما تضمنت هذه الأصناف سجائر "بلاك ليبول" التي ارتفع سعرها من 22 جنيها إلى 23 جنيها، بزيادة جنيه واحد أيضا.

بعد مواجهات شرسة .. الجيش الليبي يسيطر على "مرزق"

قال المتحدث العسكري للجيش الوطني الليبي أحمد المسماري : "القوات المسلحة خاضت مواجهات ضد المرتزقة وتنظيم داعش في مدينة "مرزق" جنوبي البلاج وسيطر عليها بالكامل"، مشيرا إلى أن القوات تسير دوريات من عدة مناطق عسكرية لتأمين مناطق الجنوب.

وأضاف المسماري، :"القوات تحاصر بقايا من فلول المرتزقة في مرزق ومقاتلات سلاح الجو دمرت رتلا للمعارضة التشادية جنوب المدينة".

وأكد المسماري أن ما يحدث في مدينة مرزق تطهير عرقي لمكون التبو هناك، لافتا إلى أن المعركة تسير بمساندة أهالي وشباب المدينة.

وبخصوص معارك طرابلس، أشار المسماري إلى أن القوات تصدت لهجوم لمجموعات إرهابية حاولت استهداف مطار طرابلس بعد الهدنة.

وقال المتحدث العسكري: " إن مليشيات طرابلس تترنح أمام ضربات القوات المسلحة، خاصة بعد تدمير منظومة الدفاع الجوي التركية في مصراتة" ، وأضاف المسماري " أن منطقة الكفرة العسكرية احتجزت خلال الـ48 ساعة الماضية 8 سيارات تقوم بالتهريب في المنطقة".

منة فضالي تثير الجدل بـ"كب" جرئ .. وكاش مايوه "أنغام" في الركن البعيد الهادي



نشرت المطربة أنغام صورة لها عبر صفحتها الرسمية على انستجرام، وهي بإطلالة راقية وجذابة، وهو ما عبر عنه جميع متابعيها عبر تعليقاتهم.

وارتدت انغام كاش مايوه قصيرا بألوان مختلفة، وبعض الخرز من منطقة الرقبة، ومزود بحزام على منطقة الخصر، وهو ما أبرز من إطلالتها واناقتها.

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وتركت انغام شعرها منسدلا على كتفيها، وارتدت على شعرها قبعة من الخوص، ولم تتكلف في وضع الماكياج واختارت اللون الروز على شفتيها.

وأكملت انغام إطلالتها بإرتداء نظارة شمسية سوداء، مع عقد باللون الكحلي، واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها .

منة فضالي

بينما نشرت الفنانة منة فضالى صورة جديدة عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام"، بإطلالة مثيرة وجريئة، بعد تصدرها تريند "جوجل"، وذلك بعد الهجوم الشرس الذى تعرضت له بسبب صورتها بالبكينى التى نشرتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وظهرت منة فضالى بإطلالة مثيرة وجريئة، مرتدية مايوه "كاب" يكشف عن صدرها، وهو ما عرضها للانتقاد الحاد من متابعيها وجمهورها على السوشيال ميديا معلقين "كفاية مايوهات بقى يا منة".

فضيحة في مكتب الخائن "أيمن نور" والسبب فيديوهات يوتيوب

كشفت جبهة شباب الصحفيين، تفاصيل وأسرار مشاجرة دامية وقعت بين المزور أيمن نور والإرهابي معتز مطر الهارب إلى تركي وفقاً لما نشرته صدى البلد ا.

وقالت جبهة شباب الصحفيين: إن المشاجرة تحولت إلى معركة بالأيدي على طريقة أولاد الشوارع داخل مكتب نور في قناة الشرق الإخوانية بسبب محمد ناصر، والخلاف على عائدات اليوتيوب، مؤكدة أنه عقب ازدياد حدة التشابك وجه نور ضربة قوية لمعتز بشومة على رأسه أفقدته توازنه، وأسقطته على الأرض مغشيًا عليه.

وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية: إن العميل أيمن نور استدعى على الفور سكرتيره الخاص المدعو هيثم إمام، واتفق معه على إطلاق سيناريو أن معتز مطر عادت له مرة أخرى حالة تشنجات عصبية، وأزمة نفسية، وأنه تعرض لحالة إغماء، وتم استدعاء سيارة إسعاف، ونقله إلى مستشفى nplstanpul "ومازال يعالج فيه من إدمانه للهيروين والحشيش والكحوليات والتي تسبب له هذه الحالة العصبية.

وأضاف طوالة، أن بداية اشتعال الأزمة بين أيمن نور ومعتز مطر ظهرت عقب الاستعانة بـ" محمد ناصر" لتقديم البرنامج الرئيسي بقناة الشرق التي يمتلكها نور، حيث رفض مطر، وهدده بالانسحاب من القناة العميلة، فرد عليه نور بقرار إداري حمل رقم 4587 لسنة 2019 بمنع ظهوره منذ أول الأسبوع الحالي على الشاشة في برنامجه الفاشل "مع معتز".

وأشار رئيس الجبهة إلى أن معتز لم يتحمل إهانة أيمن نور وتهديده له بالطرد خاصة بعد أن فوجئ بظهور الإرهابي محمد ناصر يقدم سهرة خاصة على الشرق في نفس موعد برنامجه المتوقف.

وأوضح أن الخلاف الثاني الذي تسبب في المعركة بينهما يرجع إلى مطالبة معتز مطر بالحصول على نسبة من عائدات اليوتيوب تصل إلى 40% إلا أن نور رفض ووبَّخه بعنف مما أثار استياء معتز الذي جن جنونه.

وأكد رئيس الجبهة أن مطر بدأ يقود حربًا ضد نور والاستعانة بشباب القناة الذين تعرضوا للنصب والطرد من ضحايا نور، بالإضافة إلى الموجودين في القناة لإطلاق حملات ضده، وهدده بفضح وكشف تاريخه الأسود في سرقة أموال التمويلات وتحويلها في بنوك خارج تركيا والمتاجرة بدماء الشهداء تحت شعارات وهمية وكاذبة من أجل زيادة هذه التمويلات.