رويترز: وزارة العدل الاميركية تقدم طلبا لاحتجاز الناقلة الايرانية في جبل طارق

افادت وكالة "رويترز" بأن "​وزارة العدل الأميركية​ قدمت طلبا لاحتجاز الناقلة الإيرانية غريس 1 في ​جبل طارق​".

وكان مساعد مدير مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية جليل إسلامي قد اعلن في وقت سابق أن "السلطات الايرانية تواصلت مع السلطات البريطانية في إطار الجهود المبذولة للإفراج عن ناقلة النفط التي احتجزت قبالة سواحل جبل طارق".

وأكد اسلامي أن "بريطانيا أبدت اهتماما أيضا لحل المشكلة، وتم تبادل الوثائق للمساعدة في حل المشكلة".