أعلنت النيابة العامة في جبل طارق أنها تنظر في الطلب الأميركي بمصادرة ناقلة النفط الإيرانية.
وكانت النيابة العامة قد أعلنت في وقت سابق أن "وزارة العدل الاميركية طلبت من سلطات هذه المنطقة التابعة لبريطانيا مصادرة ناقلة النفط الإيرانية التي تحتجزها منذ شهر".
وكانت المحكمة العليا في جبل طارق ستقرر اليوم ، ما إذا كانت ستسمح لناقلة النفط الإيرانية التي تم اعتراضها الشهر الماضي بالقرب من هذه المنطقة التابعة لبريطانيا، بالرحيل.
كانت هذه تفاصيل خبر النيابة العامة في جبل طارق: ننظر في الطلب الأميركي بمصادرة ناقلة النفط الإيرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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