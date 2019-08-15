قطع طريق الميناء من قبل ذوي الاحتياجات الخاصة احتجاجا على إزالة أكشاكهم

أقدم ​ذوو الاحتياجات الخاصة​ وأهاليهم في ​الشمال​، على قطع الطريق المؤدّي إلى بلدية الميناء- الأوتوستراد البحري في ​طرابلس​، ونصبوا خيمة في وسطه، بمشاركة وفد من الاتحاد العمالي في الشمال يضمّ النائب السابق ​مصباح الأحدب​، ​شادي السيد​، النقيب فضل بلبل والنقيب محمود شاليش؛ وذلك احتجاجًا على إزالة أكشاك ذوي الاحتياجات الخاصة من على الكورنيش البحري، وعدم تنفيذ الوعود بتوظيفهم في البلدية.

ورفع المعتصمون شعارات كُتب عليها "بدنا حقنا"، "لا للاستقواء على ذوي الاحتياجات الخاصة".

وتسبّب الاعتصام ب​زحمة سير​ خانقة في المكان.