أقدم ذوو الاحتياجات الخاصة وأهاليهم في الشمال، على قطع الطريق المؤدّي إلى بلدية الميناء- الأوتوستراد البحري في طرابلس، ونصبوا خيمة في وسطه، بمشاركة وفد من الاتحاد العمالي في الشمال يضمّ النائب السابق مصباح الأحدب، شادي السيد، النقيب فضل بلبل والنقيب محمود شاليش؛ وذلك احتجاجًا على إزالة أكشاك ذوي الاحتياجات الخاصة من على الكورنيش البحري، وعدم تنفيذ الوعود بتوظيفهم في البلدية.
ورفع المعتصمون شعارات كُتب عليها "بدنا حقنا"، "لا للاستقواء على ذوي الاحتياجات الخاصة".
وتسبّب الاعتصام بزحمة سير خانقة في المكان.
كانت هذه تفاصيل خبر قطع طريق الميناء من قبل ذوي الاحتياجات الخاصة احتجاجا على إزالة أكشاكهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.