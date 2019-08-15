جمالي دعت الى معاقبة رئيس بلدية صربا: لن نقبل بالممارسات التي نشهدها

اشارت النائب ​ديما جمالي​ إلى ان "ما قام به رئيس بلدية صربا الجنوبية من تعرض بالضرب لعضو المجلس البلدي جيزيل فارس، على خلفية ممارسة حقها بالمطالبة بالاستحصال على نسخ عن محاضر جلسات وفواتير شراء، عمل مخجل بحقه وجرم يعاقب عليه القانون ومحاولة استضعاف امرأة منتخبة لتولي مسؤولية بلدية والتهويل عليها وايذائها، وبالتالي فانه لا يمكن السكوت اطلاقا عن هذه الواقعة التي تدل في ما تدل على محاولة لتغطية ممارسات فساد في هذه ​البلدية​"، معتبرة ان "تراكم احداث الاعتداء على ​المرأة​ في مناطق مختلفة وفئات اجتماعية متنوعة، ينذر ببداية تفلت اخلاقي غير مسبوق وصل بالبعض الى حد تعنيف المرأة، التي أمرت كل ​الديانات​ بتكريمها، وتفرض الاخلاق والقيم والتقاليد صونها واحترامها لا الاعتداء عليها بأي شكل او وسيلة".

وشددت جمالي على "اننا لن نقبل بالممارسات التي نشهدها، وستكون لنا خطوات مقبلة تشريعية وعملية كثيرة في هذا الشأن".