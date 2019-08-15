المطران العمار ترأس قداس عيد السيدة في عين زحلتا

ترأس راعي ​أبرشية صيدا ودير القمر​ للموارنة ​المطران مارون العمار​، قداس عيد انتقال ​السيدة العذراء​ في ​كنيسة السيدة​ في بلدة ​عين زحلتا​ ​الشوف​. وفي عظته أكد العمار على معاني العيد ومسيرة حياة صاحبة المناسبة، وعلى "المحبة التي يجب أن تبقى سائدة بين أبناء المجتمع الواحد، ولا سيما في الجبل المتميز بعيشه الواحد والمشترك".

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