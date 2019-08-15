الأحدب: لا يريدون حلا لأزمة النفايات وسننزل إلى الشارع لحين تحصيل كل صاحب حق حقه

شدّد النائب السابق ​مصباح الأحدب​، عن قضية مطمر تربل، على أنّه "بات واضحًا أنّ في ​لبنان​ "كل من إيدو إلو" وأنّ أهل ​طرابلس​ تُركوا بمفردهم".

وركّز في كلمة له من طرابلس، على أنّهم "لا يُريدون حلًّا لأزمة ​النفايات​، فيما الحلول البديلة معروفة، إذ تعتمد جميع البلدان التخلّص من النفايات بتقنيات حديثة وغير مكلفة لتفادي طمرها والأضرار الناتجة عنها"، موضحًا أنّ "تحرّكنا هذا هو بداية للتحرّر من سلطة السياسيّين، والحلول البديلة ل​أزمة النفايات​ معروفة ولكنّهم لا يردون هذه الحلول لأنهم يستفيدون من الأموال الّتي تدرّها عليهم أزمة النفايات".

ورأى الأحدب أنّ "الدولةممسوكة من فريق صنّف نفسه طائفيًّا، وهي عبارة عن شركة سماسرة على حقوق اللبنانيين"، مبيّنًا "أنّنا نريد الدولة ولكنّها لا تريد التجاوب معنا، ومَن لم يحضر للوقوف اليوم إلى جانبنا لن يجد غدًا من يقف إلى جانبه"، معلنًا "أنّناأخذنا قرارات بالانتقال إلى التحركات العمليّة وسننزل إلى الشارع لحين تحصيل كلّ صاحب حقّ حقّه".