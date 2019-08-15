علم الدين: نتفهم ألا حل بديلا لمطمر تربل والاعتراض هو على نقل نفايات كل أقضية الشمال إليه

ركّز النائب عن المنية- ​الضنية​ ​عثمان علم الدين​، بموضوع مطمر تربل المَنوي إنشاؤه، على أنّ "الناس لا يثقون في الدولة، خصوصًا في موضوع ​النفايات​، بعد أزمات النفايات الّتي عمّت البلد منذ سنوات وما زالت"، موضحًا أنّ "الإعتراض هو على نقل نفايات الأقضية الشمالية الأربعة كلّها إلى تربل، وهناك مطالبة بتجزئة توزيع النفايات بين الأقضية وأن لا تصب كلّها في تربل، وذلك ضمن الشروط البيئيّة حسب التوجيهات الحاسمة لرئيس الحكومة ​سعد الحريري​".

ولفت في حديث صحافي، إلى "أنّنا نحاول استيعاب نقمة الناس، كذلك نتفهّم أنّ لا حلّ بديلًا لمطمر تربل على رغم من أنّ هذه الخطوة غير شعبية". وأكّد "أنّنا لن نقبل بتصادم المعترضين مع ​القوى الأمنية​، وسنكون مراقبين للعمل في المطمر إذا استمرّ، لكي يكون مراعيًا للشروط البيئيّة".