المطران سفر بقداس عيد السيدة: نسال الله ان يلهم المسؤولين العمل لخير لبنان

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ترأس راعي ابرشية زحلة والبقاع للسريان الارثوذكس المطران بولس سفر الصلاة المسائية في كنيسة السيدة في زحلة بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء، وبعد الصلاة طاف المؤمنون في زياح السيدة العذراء في شوارع حي السيدة، تقدمهم المطران سفر حيث اقيمت الصمدات أمام المنازل والمؤسسات تكريما للعذراء مريم.
وقبل ظهر اليوم ترأس المطران سفر القداس الاحتفالي في كنيسة السيدة بحضور حشد كبير من المؤمنين وعاونه لفيف من الكهنة.
وخلال القداس القى سفر عظة سأل الله فيها ان يلهم المسؤولين السياسيين العمل لخير لبنان وانقاذه من الازمة الاقتصادية التي يمر بها.
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