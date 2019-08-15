وهاب: القاعدة التركية في قطر حلقة جديدة من مسلسل التآمر على الأمة

لفت رئيس "حزب التوحيد العربي" ​وئام وهاب​، إلى أنّ "القاعدة التركية في قطر حلقة جديدة من مسلسل التآمر على الأمة، ولنتذكّر القواعد التركية في ​العراق​ منذ الثمانينيات".

وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّه "ما دخل العثماني الطامع إلى مكان وانسحب منه"، مشدّدًا على أنّ "دويلة قطر خنجر مسموم في الجسد العربي، ما زال ينشر سمّه من ​سوريا​ إلى ​ليبيا​ وإلى كلّ مكان مستقر".