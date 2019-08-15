حكومة جبل طارق تعلن الإفراج عن قبطان الناقلة الإيرانية وثلاثة ضباط

أعلنت حكومة جبل طارق الإفراج عن قبطان الناقلة الإيرانية "غرس 1" وثلاثة ضباط آخرين.
وكان مساعد مدير مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية جليل إسلامي قد اعلن في وقت سابق أن "السلطات الايرانية تواصلت مع السلطات البريطانية في إطار الجهود المبذولة للإفراج عن ناقلة النفط التي احتجزت قبالة سواحل جبل طارق".
وأكد اسلامي أن "بريطانيا أبدت اهتماما أيضا لحل المشكلة، وتم تبادل الوثائق للمساعدة في حل المشكلة".
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