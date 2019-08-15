أمطار غزيرة واقتراب الإعصار كروسا من اليابان

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طوكيو: أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أنها تتوقع هطول امطار يمكن ان تبلغ مستويات غير مسبوقة الخميس جنوب غرب اليابان حيث يتجه الاعصار الاستوائي كروسا الذي تسبب باضطرابات كبيرة في حركة النقل على نطاق واسع.

وصباح الخميس، كان الإعصار الذي تحول إلى "عاصفة مدارية حادة" طبقا للمعايير الدولية، يبعد عشرات الكيلومترات عن الطرف الجنوبي لجزيرة شيكوكو.

وترافق الإعصار رياح تبلغ سرعتها 110 كلم في الساعة مع هبات قد تصل سرعتها إلى 160 كلم في الساعة.

واوضحت وكالة الأرصاد الجوية أن هذه الرياح يمكن أن "تحرك أشياء واليقظة مطلوبة".

ويخشى هطول أمطار يمكن ان تصل إلى 1،2 متر خلال 24 ساعة.

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وبالاضافة الى الأضرار الناجمة عن الرياح، تتخوف السلطات من الفيضانات ومن ارتفاع كبير موقت لمستوى سطح البحر وانهيارات أرضية.

وفي منطقة أويتا، تم إنقاذ حوالى عشرين شخصا بعد أن حوصروا بسبب ارتفاع مفاجئ لمياه أحد الأنهار.

وقُدمت توصيات لإجلاء 570 الف شخص، معظمهم في جزيرة شيكوكو.

وفي تدبير احترازي، قررت شركات النقل إلغاء الرحلات بين الجزر الجنوبية الغربية ورحلات خطوط السكك الحديد السريعة، لا سيما بين أوساكا وكوكورا، الخميس الذي من المتوقع أن يكون الأكثر صعوبة.

وألغي ايضا حوالى 700 رحلة، منها أكثر من 400 لأبرز شركتين يابانيتين وحدهما، الخطوط الجوية اليابانية و"اول نيبون ايرلاينز" (ايه ان ايه).

وفضلت مصانع تعليق إنتاجها، واختُصرت لقاءات رياضية وغيرها من الأنشطة أو ألغيت.