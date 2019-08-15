دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters منفذ هجوم نيوزيلندا يبعث برسائل من السجن

ولنجتون (رويترز) - بعث المسلح المتهم بقتل 51 شخصا في نيوزيلندا بعدة رسائل من السجن يعبر فيها عن آرائه السياسية ووجهات نظره الاجتماعية، وهو أمر قالت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن إنه ما كان ينبغي السماح بحدوثه.

وتلقت صحيفة (نيوزيلاند هيرالد) ومؤسسات إعلامية أخرى في نيوزيلندا نسخا من رسالة من ست صفحات ومظروفا من برينتون تارانت المتهم بإطلاق النار في مسجدين، أرسلت من سجن أوكلاند ونشرت على موقع (4تشان) الإلكتروني للصور المثير للجدل.

ونُقل عن أرديرن قولها للصحفيين يوم الأربعاء في جزر توفالو حيث كانت تشارك في منتدى جزر المحيط الهادي "أعتقد أن كل شعب نيوزيلندا كان يتوقع ألا يتمكن هذا الشخص من نشر رسائله الداعية للكراهية من وراء القضبان".

وأضافت "من الواضح أن هذا متهم لديه هدف محدد تماما في ذهنه فيما يتعلق بنشر آرائه، لذا كان ينبغي أن نكون مستعدين لذلك".

ويُسمح للسجناء في نيوزيلندا بإرسال وتلقي الرسائل، ويمكن للمسؤولين بالسجن حجبها في ظروف معينة فقط.

وقال وزير الإصلاح كلفين ديفيس يوم الخميس إن تارانت بعث بتسع رسائل من السجن حتى الآن، اثنتان منها لوالدته، وخمس لآخرين، بينما حُجبت رسالتان.

إلا أنه قال إنه ليس لديه معلومات عمن هم الآخرون الذين أرسلت لهم الرسائل الخمس الأخرى.

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وأضاف ديفيس لراديو نيوزيلندا "طلبت من إدارة الإصلاح النظر في محتوى تلك الرسائل الأخرى، لكن ما حدث أننا أوقفنا فورا أي بريد صادر أو وارد".

وتابع قائلا إن تارانت تلقى أيضا قرابة 25 رسالة من مختلف أنحاء العالم، مضيفا أن بعضها حجبت عنه بينما تم إيصال الرسائل الأخرى له.

وقالت إدارة الإصلاح في بيان "أدخلنا تعديلات على كيفية إدارة بريد هذا السجين لضمان أن تكون عملياتنا فعالة بالقدر المطلوب".

وقال موقع (نيوزهب) الإلكتروني إن آخر سطرين من الرسالة المنشورة على موقع (4تشان) يمكن فهمهما على أنهما دعوة لحمل السلاح، لكنه حجب ما هو وارد فيهما.

ودفع تارانت، وهو أسترالي الجنسية، ببراءته من 92 تهمة تتعلق بالمذبحة التي وقعت في مسجدين بمدينة كرايستشيرش يوم 15 مارس آذار. وهو يواجه المحاكمة في مايو أيار 2020.

(إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية)