شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "شكاوى البرلمان" يطالب بدمج متعهدى جمع القمامة فى المنظومة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بدمج متعهدى جمع القمامة فى منظومة النظافة والقمامة وإدارة المخلفات الجديدة.

وأكد "العادلى"، ضرورة مراعاة كل العاملين فى المنظومة، وألا يتم تجاهل النباشين فى القمامة، مشيرا إلى أن الحكومة يجب أن تسرع فى ملف التطوير والتحديث المؤسسى لمنظومة القمامة والمخلفات.

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وأشاد رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان، مشيدا باهتمام رئيس الجمهورية بهذا الملف وتوجيهاته المستمرة بسرعة حل مشكلة القمامة، ما يؤكد إدراكه وشعوره بمعاناة المواطنين.

ولفت "العادلى"، إلى أن فكرة إنشاء وحدات التدخل السريع فى بعض المحافظات لتلقى الشكاوى والبلاغات من المواطنين عن انتشار مقالب وأكوام القمامة فى الشوارع، فكرة جيدة، ومن المهم التعامل بشكل سريع مع هذه البلاغات، والقيام بإزالة أكوام القمامة على الفور.