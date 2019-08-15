شكرا لقرائتكم خبر عن خبير مكافحة الإرهاب: "حسم" تتلقى تمويلا من الإخوان.. وضربات الأمن قضت عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء رضا يعقوب، خبير مكافحة الإرهاب الدولى، إن الحركات المنبثقة من جماعة الإخوان الإرهابية، أصبحت حركات هشة، لا وجود لها، وتعمل بشكل فردى بتنفيذ من قيادات الجماعة الإرهابية، لافتا أن هذه الحركات تتلقى تعليماتها من التنظيم الدولى للجماعة فى الخارج، وهو من ينسق لها تحركاتها من خلال الاعتماد على العمليات الفردية.

وأضاف خبير مكافحة الإرهاب الدولى فى تصريح له، أن هذه الحركات تلقت ضربات قوية من رجال الداخلية، خلال الفترة الماضية، ولم يعد لها أى تأثير أو وجود، لأن هذه الحركات فى الأساس هى ضعيفة، مؤكدا أن الضربات الاستباقية لرجال الأمن لهذه الحركات الإرهابية أضعفت كل تحركاتها ومخططاتها.

وتابع أن عمليات التطهير الذى يقوم بها الجيش والشرطة فى سيناء من الجماعات الإرهابية، والقضاء على جميع إمكاناتهم قضت على هذه الجماعة الإرهابية وحركاتها الصغيرة التى تعمل بشكل فردي ، بعد الضربات القوية التى قضت على التنظيم بشكل كبير .