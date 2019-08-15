اليوم الخميس.. سعد لمجرد يصل المغرب بعد غياب دام حوالي سنة

يحل الفنان المغربي سعد لمجرد، اليوم الخميس، بالمغرب، لأول مرة منذ اتهامه في قضية اغتصاب ثانية في منطقة سان تروبي بفرنسا.

وأخبر لمجرد لجمهوره على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، أنه قادم لبلده بعد غياب دام لسنة عبر منشور كتب فيه “غدا إن شاء الله نجي لبلادي في زيارة”.

واستفاد لمجرد، مرة أخرى، من تصريح السلطات الفرنسية يسمح له بمغادرة التراب الفرنسي بشكل مؤقت.

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وزار لمجرد المغرب لأول مرة منذ انطلاق متاعبه مع القضاء الفرنسي في مارس 2018، واستغل الفرصة لإطلاق كليب “غزالي”، ليعود إليه في زيارة شهر رمضان ما قبل الماضي، وأنجز خلال الفترة التي قضاها بالمغرب كليب “كازابلانكا”، و كليب” بدك إيه”.

واتخد قرار منع سعد من مغادرة باريس، من طرف القضاء الفرنسي بعد حصوله على السراح المؤقت في قضيته الأولى، لكن بعد مرور مدة زمنية معينة، تمكن من الحصول على ترخيص لزيارة بلده الأم بصفة مؤقتة.

ومنع لمجرد من مغادرة باريس مرة أخرى نظير اتهام جديد واجه في فرنسا في غشت 2018، قبل أن يحصل مؤخرا على فرصة جديدة زيارة أهله وأصدقائه ووطنه.