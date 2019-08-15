فيديو: يونس الميموني
وجه والد حمزة، ضحية حادث “الكريساج، أمس الأربعاء، بطنجة، اتهاما إلى “المخزن” بالتسبب في مقتل ابنه الذي لقي مصرعه، بعدما تعرض لطعنات بواسطة السلاح من قبل أشخاص، بالقرب من مقبرة “سيدي بوحاجة” المتواجدة في منطقة بني مكادة.
وكشف والد الضحية لـ”اليوم24″، أن العناصر الأمنية أعادت إرسال ابنه إلى مكان الاعتداء عليه، رفقة دورية أمنية كانت تتعقبه من بعيد، من أجل إلقاء القبض على المشتبه فيهم في حالة ما ظلوا في مكانهم، وهو الأمر الذي عرضه إلى طعنات من قبل هؤلاء كانت كافية لإنهاء حياته على الفور.
وأضاف والد الضحية، أن العناصر الأمنية لا تباشر الإجراءات القانونية إلا في حالة “الدم”.
وطالب أب الضحية بتوفير الأمن في أحياء وشوارع طنجة التي أصبحت تشهد حالة من التسيب، معتبرا أن ما حدث لفلذة كبده يمكنه أن يتكرر مع ضحايا آخرين في أي لحظة.
بدورهم، حمل أصدقاء الضحية مسؤولية قتل حمزة للأمن، وانتقدوا طريقة تعامل العناصر الأمنية مع الموضوع.
كانت هذه تفاصيل خبر والد الشاب الذي قتله لص: السيبة والمخزن ما كاينش..وأصدقاؤه: قتلوه ولم يهربوا لأن الأمن ما بقاش!-فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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