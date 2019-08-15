الحجاج المغاربة يستعدون للعودة إلى أرض الوطن وأول رحلة غدا الجمعة

يستعد الحجاج المغاربة للعودة إلى أرض الوطن ابتداء من يوم غد الجمعة، بعد إتمامهم أمس الأربعاء، ثالث أيام التشريق، مناسك الحج.

وأفاد مصدر من البعثة المغربية للحج أن الفوج الأول من الحجاج العائدين إلى أرض الوطن سيتوزع على ثلاث رحلات، تتجه الأولى إلى الرباط، فيما ستتوجه الأخريين إلى الدار البيضاء.

وأتم حجاج بيت الله الحرام من غير المتعجلين، أمس، أداء نسك رمي الجمرات بمشعر منى، في آخر أيام التشريق قبل مغادرتهم مكة بالطواف حول البيت العتيق للوداع.

وكان رئيس الوفد الرسمي للحجاج المغاربة لهذا الموسم، كاتب الدولة المكلف بالتنمية القروية والمياه والغابات حمو أوحلي، قد أكد أن الحجاج المغاربة قد أدوا مناسكهم لهذا العام “في يسر وطمأنينة وفي ظل ظروف جد عادية”.

يذكر أن عدد الحجاج المغاربة في موسم الحج الحالي يقدر بنحو 32 ألف حاج وحاجة، منهم 22 ألفا ضمن التنظيم الرسمي، و10 آلاف مع وكالات الأسفارـ فيما بلغ عدد حجاج بيت الله الحرام لموسم الحج الحالي مليونين و489 ألفا و406 حاجا وحاجة، منهم مليون و855 ألف حاج من الخارج و634 آلاف و379 من الداخل حسب إحصائيات رسمية سعودية.