طقس الخميس..موجة الحرارة تستمر وتفوق 40 في بعض المناطق

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أن يكون الطقس، اليوم الخميس، حار نسبيا إلى حار بكل من الجنوب الشرقي، ومنطقة سوس، والوسط وبالسهول الداخلية.

وستتشكل سحب منخفضة خلال الليل والصباح مصحوبة بكتل ضبابية بالسهول الأطلسية الشمالية والوسطى، كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما بالواجهة المتوسطية حيث يحتمل أن تكون مصحوبة ببعض القطرات المطرية.

وكالعادة، ستظهر سحب غير مستقرة فوق مرتفعات الأطلس والجنوب الشرقي، فيما ستكون الأجواء قليلة السحب إلى صافية بباقي ربوع المملكة،فضلا عن احتمال هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة، وشمالية بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة شمالية وأحيانا غربية بباقي المناطق الأخرى.

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وينتظر أن تتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 21 و26 درجة بالمنطقة الشرقية، والسايس، والسهول الواقعة غرب الأطلس، ومنطقة سوس، والسفوح الجنوبية الشرقية، وبداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 27 و32 درجة بالجنوب الشرقي وبشرق الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 16 و21 درجة فيما تبقى من أنحاء المملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 27 و32 درجة بمرتفعات الأطلس وجوار السواحل، وما بين 33 و38 درجة بالمنطقة الشرقية، وسهول المحيط الأطلسي وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 38 و42 درجة بالسايس، والسهول الواقعة غرب الأطلس، والوسط، والسفوح الجنوبية الشرقية، وبداخل الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 42 و46 درجة بداخل سوس، والشياضمة، وبأقصى الجنوب الشرقي للبلاد وبشرق الأقاليم الجنوبية.

أما عن حالة البحر، فينتظر أن يكون قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بين طنجة والدار البيضاء وهائج بالجنوب .