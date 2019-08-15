اليمن: حكومة هادي تحمل الإمارات مسؤولية الانقلاب على الشرعية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حملت الحكومة اليمنية برئاسة عبد ربه منصور هادي، اليوم الخميس، دولة الإمارات والمجلس الانتقالي الجنوبي مسؤولية الانقلاب على الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن.

وطالبت الخارجية اليمنية، في بيان، الإمارات بسحب ووقف دعمها العسكري لتلك "المجموعات المتمردة بشكل كامل وفوري".

وقالت الخارجية إن تحالف دعم الشرعية، بقيادة السعودية، قد جاء في الأساس استجابة لدعوة من الرئيس هادي للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، استنادا إلى القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لحماية اليمن من الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران.

وأضافت أن ما تعرضت له عدن خلال الأيام الماضية هو "انقلاب على الشرعية" بما يخالف بشكل صريح وواضح السبب الذي دعي من أجله التحالف، الذي تشارك فيه الإمارات.

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وشهدت عدن انطلاق فعاليات مهرجان جماهيري، اليوم الخميس، استجابة لدعوة وجهها المجلس الانتقالي الجنوبي لأنصاره تحت اسم "مليونية النصر والثبات".

وتأتي الفعاليات عقب سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على معظم مفاصل الدولة في عدن، بعد 4 أيام من المعارك الشديدة مع قوات الحكومة الشرعية، راح ضحيتها أكثر من 40 شخصا بينهم مدنيون، وأصيب 260، بحسب إحصاءات لمنظمات حقوقية محلية ودولية.

وتقود السعودية والإمارات منذ عام 2015، تحالفا عربيا ينفذ عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الموالية للحكومة، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.