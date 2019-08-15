اعتقال ثلاثة أشخاص على خلفية مشاجرة مسلحة شرقي بغداد

أفاد مصدر في الشرطة، الخميس، باعتقال ثلاثة أشخاص على خلفية مشاجرة مسلحة شرقي العاصمة بغداد أسفرت عن إصابة شخص بجروح خطيرة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مشاجرة اندلعت بين عدد من الاشخاص تطورت إلى استخدام الأسلحة الخفيفة ضمن منطقة البلديات أسفرت عن إصابة شخص بجروح خطيرة".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "على الفور، تدخلت دوريات نجدة بغداد واعتقلت ثلاثة أشخاص وضبطت بصحبتهم بندقية نوع كلاشنكوف ومسدسين".
يذكر أن عدداً من المحافظات العراقية تشهد بين فترة وأخرى مشاجرات، تتطور في بعض الأحيان إلى مسلحة، بحسب مصادر أمنية.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "على الفور، تدخلت دوريات نجدة بغداد واعتقلت ثلاثة أشخاص وضبطت بصحبتهم بندقية نوع كلاشنكوف ومسدسين".
يذكر أن عدداً من المحافظات العراقية تشهد بين فترة وأخرى مشاجرات، تتطور في بعض الأحيان إلى مسلحة، بحسب مصادر أمنية.
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